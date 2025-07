Wiederholungstäter nach Taschendiebstahl im Chemnitzer Stadthallenpark geschnappt

Chemnitz - Vorsicht vor dem Rempel-Trick! In Chemnitz wurden einer 38-jährigen Frau mit dieser Masche zwei Portemonnaies geklaut. Ein Tatverdächtiger konnte jedoch kurze Zeit später geschnappt werden.

Sie setzte ohne Bedenken den Weg fort. Doch kurze Zeit später musste sie im Bus feststellen, dass ihr Rucksack, den sie auf dem Rücken getragen hatte, geöffnet war und zwei Geldbörsen fehlten. Offenbar hatte sich der "Rempler" an dem Rucksack zu schaffen gemacht.

Als sie sich umdrehte, bemerkte sie einen Mann mit Kopfhörern, der sich jedoch in ihren Augen unauffällig verhielt.

Sie war zuvor gegen 17.15 Uhr mit ihrer jugendlichen Tochter in der Innenstadt unterwegs. Als sie den Fußgängerüberweg vom Tietz in Richtung Zentralhaltestelle überquerten, wurde sie plötzlich angerempelt.

Am Dienstagabend erstattete die 38-Jährige auf einer Polizeidienststelle Anzeige gegen einen unbekannten Dieb.

Die Polizei fand den Tatverdächtigen im Stadthallenpark. (Archivfoto) © Kristin Schmidt

Beim Absuchen der umliegenden Abfallbehälter konnte eines der gestohlenen Portemonnaies wieder gefunden werden. Das andere, in dem sich Bargeld, eine Geldkarte und Ausweise befanden, blieb verschwunden.

Den Stehlschaden schätzt die Betroffene auf etwa 100 Euro.

Im Zuge erster Ermittlungen, bei denen auch in diesem Fall Videoaufnahmen eingesehen wurden, konnte ein Tatverdächtiger ausgemacht werden und wenig später durch Polizei im Stadthallenpark angetroffen und kontrolliert werden.

Das Diebesgut konnte bei dem 20-jährigen Algerier zwar nicht aufgefunden werden, jedoch wird gegen den Tatverdächtigen bereits wegen Diebstahls ermittelt. Er war im Juli bereits in vier ähnlichen Diebstahlsdelikten als Tatverdächtiger ausgemacht worden. Wobei die Ermittlungen zu den Taten noch nicht gänzlich abgeschlossen sind.

Die Polizei warnt vor derartigen Diebstahlsmaschen wie dem Rempel-Trick. Trag am besten Eure Geldbörsen und Wertsachen in den Innentaschen der Bekleidung möglichst dicht am Körper oder tragt Eure Taschen verschlossen vor dem Körper.