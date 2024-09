Einbrüche in Einfamilienhäuser in Chemnitz-Glösa

Chemnitz - In Chemnitz -Glösa waren am Freitagabend gleich drei Einfamilienhäuser das Ziel von mutmaßlichen Einbrechern.

Drei Einfamilienhäuser in Glösa standen im Visier von mutmaßlichen Einbrechern. (Symbolbild) © 123RF/rainerfuhrmann

In der Zeit zwischen 15.30 bis 23.30 Uhr waren die unbekannten Täter in der Slevoigstraße und An der Kohlung unterwegs.

Am ersten Haus in der Slevoigstraße misslang das Einsteigen über ein Fenster. Dabei verursachten die Unbekannten Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

"Nicht weit davon entfernt gelang das Eindringen in ein weiteres Haus, dort gelangten die Täter über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür hinein. Im Inneren wurde die Räumlichkeit durchsucht und Schränke durchwühlt. Derzeit ist zum Diebstahlschaden noch nichts bekannt, der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro", teilte die Polizei weiter mit.

Über ein Kellerfenster stiegen die Unbekannten auf der Straße An der Kohlung in ein Haus ein. Vermutlich waren sie vorher an der Terrassentür gescheitert. Hier ließen sie persönliche Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.