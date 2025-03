12.03.2025 13:03 Einsatz in Chemnitz: Duo schlägt und tritt auf Mann am Boden ein

In Chemnitz hat ein Duo am Dienstagabend einen Mann (55) in der Augustusburger Straße getreten und geschlagen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz wurde am Dienstagabend ein Mann (55) niedergeschlagen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall in Gablenz wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa Gegen 21.15 Uhr bemerkte laut Polizei ein Jugendlicher in der Augustusburger Straße zwei Männer. Die beiden schlugen und traten einen am Boden liegenden Mann (55). Er rief sofort die Polizei und den Rettungsdienst. Daraufhin flüchteten die beiden Angreifer in unbekannte Richtung. Die Polizei konnte die Täter im Umfeld nicht mehr finden. Der Verletzte wurde von Rettungskräften zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und zu den Tatumständen.

