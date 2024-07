Enkeltrick jetzt sogar mit KI? Sparkasse rettet zwei Senioren

Chemnitz - Doppelschlag der Sparkasse gegen das organisierte Senioren-Verbrechen. Zweimal hintereinander verhinderte das Chemnitzer Geldinstitut den berüchtigten "Enkeltrick", schützte einen 83-Jährigen und eine 84 Jahre alte Frau vor dem Verlust von 120.000 Euro. Am Ende wurde sogar ein Täter gefasst. Erstaunlich: Womöglich nutzte er künstliche Intelligenz, um die Stimme der Enkelin nachzuahmen.

Sie bewahrten einen Kunden (83) vor einem teuren Betrug. Sparkassen-Chef Michael Kreuzkamp (55) bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen Gudrun Stempel (61, M.) und Kerstin G. (53). © Kristin Schmidt

Sparkassenchef Michael Kreuzkamp (55) erklärt: "Der Kunde war sich sicher, seine Enkelin gehört zu haben. Dazu müssten die Täter nur die echte Stimme aufzeichnen, zum Beispiel bei Instagram. Den Rest erledigt KI." So können Betrüger der vertrauten Stimme sogar neue Worte in den Mund legen.

Sparkassen-Intelligenz war der KI diesmal überlegen. Nach dem ersten Fall am Dienstag bedankte sich Michael Kreuzkamp mit Blumen in der Filiale Gablenz-Center bei den Mitarbeiterinnen Gudrun Stempel (61) und Kerstin G. (53). Sie hatten bei internen Schulungen zum Enkeltrick aufgepasst und bemerkt: "Der Kunde am Schalter war extrem verstört."

Selbst Filialleiter Thomas Eckert (50) konnte den 83-Jährigen nicht beruhigen: "Ich bat ihn ins Büro. Er hatte Tränen in den Augen, sagte, alles sei geheim."