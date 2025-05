Erneut mehrere Autoeinbrüche in Chemnitz: Das konnten die Diebe alles erbeuten

In den vergangenen Tagen machten sich Langfinger in Chemnitz wieder an mehreren Autos zu schaffen.

Chemnitz - In den vergangenen Tagen machten sich Langfinger in Chemnitz wieder an mehreren Autos zu schaffen. Bereits Anfang Mai meldete die Polizei zahlreiche Autoeinbrüche.

Häufiger Grund für Autoeinbrüche: gut sichtbare Handtaschen oder Wertgegenstände. (Symbolbild) © 123rf/djedzura So wurde im Zeitraum zwischen dem vergangenen Sonntagmittag und Montagmorgen in der Straße Am Wartburghof im Ortsteil Bernsdorf die Fensterscheibe eines Peugeots eingeschlagen. Die Diebe schnappten sich eine dort hinterlassene Handtasche, in der sich unter anderem auch ein Portemonnaie samt Ausweisen und EC-Karte befand. Doch damit noch nicht genug: Die Täter hatten laut Polizeiinformationen die EC-Karte offenbar auch zum Einsatz gebracht, sodass insgesamt 13 Abbuchungen vom Konto der Geschädigten veranlasst wurden. Dabei entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Angaben zum entstandenen Gesamtschaden stehen noch aus.

Rucksack und Paddleboard zurückgelassen

Die Diebe schlagen meistens eine Scheibe ein, um an mögliche Wertgegenstände heranzukommen. (Symbolbild) © 123RF / maabaff In der Nacht zum Dienstag war in der Fritz-Matschke-Straße ein 62-jähriger Zeuge auf einen Autoeinbrecher aufmerksam geworden. Nachdem er gegen 4.50 Uhr Knallgeräusche gehört hatte, schaute er aus dem Fenster und sah zunächst einen dunkel gekleideten Mann an einem geparkten VW, dessen Alarmanlage lief. Der 62-Jährige lief umgehend zu dem Mann nach unten, doch dieser rannte weg. Kurz darauf kletterte eine zweite Person über die Seitenscheibe aus dem VW und flüchtete. Die Polizei und der Fahrzeugnutzer stellten daraufhin fest, dass die unbekannten Täter die Seitenscheibe eingeschlagen und einen Türgriff abgerissen hatten. Gestohlen wurden eine Zigarettenschachtel und Schlüssel. Der Gesamtschaden beläuft sich in dem Fall auf etwa 3500 Euro. Ein Rucksack weckte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen offenbar ebenfalls das Interesse von bisher noch unbekannten Tätern. Dieser lag in einem abgestellten Dacia in der Karl-Immermann-Straße. Die Diebe schlugen erst eine Scheibe ein und durchsuchten anschließend den Rucksack auf dem Beifahrersitz. Offenbar gefiel den Einbrechern der Inhalt nicht, sodass diese den Rucksack sowie das darin befindliche Paddleboard zurückließen und sie ohne Diebesgut verschwanden. Zum Sachschaden liegen jedoch noch keine Angaben vor.

Polizei prüft Zusammenhänge