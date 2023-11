Erneute Autoeinbrüche in Chemnitz: BMW, Kia, Mazda und Opel betroffen

Chemnitz - In Chemnitz sind erneut Unbekannte in mehrere Autos eingebrochen. Betroffene Stadtteile: Zentrum und Kaßberg.

Durch eingeschlagene Seitenscheiben gelangten die unbekannten Täter in die Autos. (Symbolbild) © 123RF/Bogdan Ionescu

Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag schlugen die Täter in der Matthesstraße und der Hohen Straße bei geparkten Autos jeweils eine Seitenscheibe ein. Betroffen waren hier ein Kia, BMW und ein Mazda.

In zwei Fällen klauten die Unbekannten laut Polizei nichts. Aus dem Kia nahmen die Diebe eine Sonnenbrille und CDs im Wert von insgesamt etwa 150 Euro mit.

Am frühen Mittwochmorgen ging bei der Polizei eine weitere Anzeige zu einem Autoeinbruch ein. Ein Mann hatte seinen Opel in der Rembrandtstraße geparkt. Auch bei dem Wagen war eine Seitenscheibe zerstört worden, um an eine im Fußraum zurückgelassene Gürteltasche zu kommen.

"Mit dieser verschwanden etwas Bargeld, Ausweise und eine Geldkarte. Der Stehlschaden wurde mit ca. 100 Euro beziffert", so die Polizei weiter.