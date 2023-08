27.08.2023 11:59 Erneuter Polizeieinsatz Am Wall in Chemnitz: Mann geschlagen und getreten

Am Samstagabend kam es in Chemnitz Am Wall zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei ermittelt gegen einen 33-Jährigen wegen Bedrohung und Körperverletzung.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Erneut kam es zu einer Auseinandersetzung Am Wall in Chemnitz. Die Polizei schickt mehrfach Streifen zum Wall, da es hier immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt. (Symbolbild) © Kristin Schmidt Am Samstagabend gegen 18.25 Uhr wurde eine Polizeistreife von Zeugen angesprochen. "Demnach soll ein 33-Jähriger (libysche Staatsangehörigkeit) kurz zuvor einen 43-Jährigen bedroht haben", teilte die Polizei mit. Nachdem die Personalien der beiden anwesenden Personen aufgenommen wurden, trat und schlug der 33-Jährige plötzlich den 43-Jährigen. Chemnitz Crime Polizeieinsatz in Chemnitzer Innenstadt: Jugendliche mit Softair-Waffe versetzen Bürger in Angst Der 33-Jährige ließ sich nicht beruhigen und wurde bis Sonntagmorgen in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 33-Jährigen wegen Bedrohung und Körperverletzung. Immer wieder kommt es Am Wall zu Polizeieinsätzen aufgrund von Auseinandersetzungen, Diebstählen oder anderen Delikten.

Titelfoto: Kristin Schmidt