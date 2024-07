Exhibitionisten in Chemnitz unterwegs

Chemnitz - Gleich zwei Männer fielen am Samstag in Chemnitz wegen exhibitionistischer Handlungen auf.

Gleich wegen zwei Exhibitionisten musste die Polizei am Samstag in Chemnitz anrücken. (Symbolbild) © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, 123rf/andranik2018

Am frühen Morgen rief eine Anwohnerin in der Lutherstraße die Polizei, weil vor ihrem Wohnhaus ein entblößter Mann in einem BMW saß und an seinem Geschlechtsteil hantierte.

Die Polizei rückte an und nahm die Personalien des 43-jährigen Iraners auf. Er bekam eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich dann am Mittag im Chemnitzer Ortsteil Hilbersdorf.