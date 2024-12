26.12.2024 12:00 11.032 Zigarettenautomat in Chemnitz gesprengt

In Chemnitz knallte es in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag: Unbekannte jagten einen Zigarettenautomaten in die Luft.

Von Julian Winkler

Chemnitz - In der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag jagten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Chemnitz in die Luft! Völlig zerstört! In Chemnitz wurde ein Zigarettenautomat in die Luft gejagt. © Haertelpress Wie die Polizei mitteilt, knallte es zwischen 20.30 und 1.50 Uhr in der Apollostraße gewaltig. Die Täter hatten offenbar ein Luft-Gas-Gemisch in das Gerät geleitet - dadurch wurde der Automat völlig zerfetzt! Die Täter konnten mit einer Geldkassette und einer unbestimmten Menge an Zigaretten fliehen. "Die Höhe des Diebstahls- und Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden", so die Polizei. In den vergangenen Wochen flogen in Chemnitz und Umgebung immer wieder Automaten in die Luft - oftmals traf es Ticketautomaten.

Titelfoto: Haertelpress