Falscher Heizungsableser in Chemnitz unterwegs: Schmuck, Geld und Auto geklaut

Chemnitz - Am Mittwoch war in Chemnitz ein falscher Heizungsableser unterwegs, die Polizei warnt!

Die Polizei warnt vor falschen Heizungsablesern! (Symbolbild) © 123RF/kzenon

In der Zeit von 16.15 bis 16.30 Uhr verschaffte sich ein Dieb unter einem Vorwand Zutritt in eine Wohnung in der Bersarinstraße und klaute dort nicht nur Bargeld und Schmuck - mit dem Unbekannten verschwand auch noch ein Auto.

Der Mann gab sich als Heizungsableser aus und gelangte so in die Wohnung eines Seniors.

Der Unbekannte, der schwarze Haare hatte und etwa 30 Jahre alt ist, verschwand nach wenigen Minuten wieder.

"Später stellte der Wohnungsinhaber fest, dass Schmuck, eine geringe Summe Bargeld, eine EC-Karte, ein Fahrzeugschlüssel sowie schließlich auch sein grauer VW Golf Sportsvan im Wert von etwa 12.000 Euro gestohlen worden waren", teilte die Polizei weiter mit. und ermittelt nun.