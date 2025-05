Frau bei brutalem Raub in Chemnitz verletzt: Polizei sucht Zeugen

Chemnitz - Brutaler Überfall am Friedensplatz im Chemnitzer Zentrum.

Eine Frau (38) wurde am Sonntag Opfer eines Raubüberfalls am Friedensplatz. © Kristin Schmidt

In der Nacht zu Sonntag ist in Chemnitz eine Frau (38) Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Vorfall ereignete sich gegen 2.15 Uhr am Friedensplatz unweit des Technischen Raumhauses und der Bushaltestelle "Waisenstraße".

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als sie plötzlich von einem Unbekannten von hinten gestoßen wurde. Zeitgleich versuchte der Mann, ihr das Handy zu entreißen.

Es kam zu einem Gerangel, bei dem die Frau stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Täter ergriff daraufhin mit dem Handy die Flucht in Richtung Innenstadt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: