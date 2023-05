Geschlagen, getreten und beklaut: Mann nach Raub in Chemnitz schwer verletzt

Die Polizei fand in Chemnitz-Markersdorf einen Schwerverletzten (52). Die Ermittlungen laufen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 2.40 Uhr hörten Polizisten in der Max-Müller-Straße die Hilferufe eines Mannes. Auf einem Hang fanden sie einen Schwerverletzten.

Der 52-Jährige gab an, von mehreren Männern überfallen und beraubt worden zu sein. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann offenbar an der Haltestelle Wolgograder Allee/Max-Müller-Straße aus einem Bus gestiegen und Richtung Max-Müller-Straße gelaufen war.

Auf einer Wiese an einer blauen Parkbank wurde der 52-Jährige dann vermutlich von den Unbekannten brutal attackiert. Sie umringten, schlugen und traten ihn.

"Zudem entrissen die Täter dem Geschädigten eine Armbanduhr sowie einen Rucksack, in dem sich etwas Bargeld, ein iPhone 12 und persönliche Dokumente befanden. Letztlich flüchteten die Täter in unbekannte Richtung", teilte die Polizei am Montag weiter mit.

Die Ermittlungen wegen Raubes wurden aufgenommen und es werden Zeugen gesucht.

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat in der Nacht zum Montag, zwischen 2 Uhr und 2.40 Uhr, im Bereich der Haltestelle Wolgograder Allee/Max-Müller-Straße und der Max-Müller-Straße Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wer kann weitere Angaben zu den Tätern machen? Wer hat in der Nacht zu Montag in der Max-Müller-Straße sonstige, möglicherweise im Zusammenhang stehende Wahrnehmungen gehabt?