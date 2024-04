Brutale Tat in Chemnitz: Rentnerin (71) von Frau beinahe getötet!

Chemnitz - Ein brutales Gewaltverbrechen spielte sich am gestrigen Freitagabend in Chemnitz ab: Eine Rentnerin (71) wurde von einer Frau (48) schwer lebensbedrohlich verletzt. Eine Not-OP rettete der 71-Jährigen vermutlich das Leben.

In einem Wohnhaus am Chemnitzer Brühl wurde eine Rentnerin (71) am Freitagabend von einer Frau (48) beinahe getötet. © Ralph Kunz

Gegen 22 Uhr entdeckte eine Passantin die schwerst verletzte Frau am Brühl. Sie alarmierte den Rettungsdienst und die Polizei.

Die 71-Jährige wurde umgehend in einem Rettungswagen behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Not-OP durchgeführt wurde.

Währenddessen nahm die Polizei eine Tatverdächtige (48) fest. Sie soll mit der 71-Jährigen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Brühl in Streit geraten sein und sie lebensbedrohlich verletzt haben.

Worum es bei dem Streit ging, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.