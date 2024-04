Nach versuchter Tötung in Chemnitz: Richter erlässt Haftbefehl

Passanten hatten am Freitagabend auf dem Chemnitzer Brühl eine schwer verletzte Seniorin (71) entdeckt. Gegen die mutmaßliche Angreiferin wurde Haftbefehl erlassen. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die 48-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft am zuständigen Gericht vorgeführt, wo ein Richter auch Haftbefehl erließ.

"Polizisten brachten die Frau in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an", so eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei.

Die 48-Jährige wird verdächtigt, am Freitagabend eine Rentnerin (71) auf dem Brühl lebensbedrohlich verletzt zu haben. Passanten hatten die Seniorin gegen 22 Uhr entdeckt.

Die 71-Jährige kam ins Krankenhaus, wo eine Not-OP durchgeführt wurde.