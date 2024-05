Gewaltwelle am Wochenende in Sachsen: Raub und Überfälle mit mehreren Verletzten

Chemnitz - Seit Monaten steigt die Zahl der Gewaltstraftaten in den Räumen Chemnitz und Zwickau. An diesem Wochenende eskalierte die Lage. Vier dramatische Fälle meldete die Polizei in Chemnitz, zwei in Zwickau. In den Raub-Fällen ging es um geringe Beute.