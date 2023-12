Gruppe raubt Jugendliche am Chemnitz Center aus

Chemnitz - Jugendliche am Chemnitz Center ausgeraubt!

Raub am Chemnitz Center: Auf dem Parkplatz am Haupteingang sind am Samstag zwei Jugendliche von einer Gruppe beklaut worden. © Sven Gleisberg

Wie die Polizei mitteilte, hielten sich zwei Jugendliche (15, 16) am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz des Chemnitz-Centers, in der Nähe der Bushaltestelle am Haupteingang des Einkaufscenters, auf.

Dort wurden die beiden von vier Jugendlichen zunächst angesprochen, dann durch zwei der Unbekannten auch festgehalten. Die anderen zwei Komplizen durchsuchten den 15- und 16-Jährigen.

"Dem 16-Jährigen wurde dabei die Geldbörse abgenommen und daraus 70 Euro entwendet. Als die Täter auch das Smartphone des Geschädigten an sich nehmen wollten, hielt der 16-Jährige das Gerät fest, woraufhin er von einem der Täter in den Bauch geschlagen wurde", heißt es weiter.

Dann ließ das Quartett von den beiden Jugendlichen ab und verschwand mit dem erbeuteten Geld. Die beiden Jugendlichen blieben unverletzt und verständigten eine Bekannte, die dann die Polizei informierte.