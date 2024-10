Heftige Schlägerei auf Chemnitzer Sonnenberg: Männer geraten aneinander

Chemnitz - Heftiger Streit am heutigen Montagvormittag auf dem Sonnenberg in Chemnitz !

Polizei und Rettungsdienst wurden am heutigen Montag in die Fürstenstraße gerufen: Dort kam es zu einer heftigen Schlägerei. © Haertelpress

Laut Polizei griffen drei Syrer gegen 11.15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Fürstenstraße zwei Personen an und schlugen auf sie ein.

Die Hintergründe des Streits sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Offenbar verletzten sie sich selbst, als sie versuchten, die Opfer mit Stühlen zu attackieren. Die beiden Angegriffenen blieben unverletzt.

Am Nachmittag gegen 15 Uhr kam es dann zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Leipziger Straße. Zwei Personen wurden verletzt.