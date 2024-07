Identität des Toten in Chemnitzer Wohnung bestätigt

Anfang Juli wurde eine Leiche in einer Wohnung in Chemnitz gefunden. Mittlerweile konnte die Identität geklärt werden. © Härtelpress/Harry Härtel

Am Abend des 2. Juli stürmten SEK-Beamte stürmten eine Wohnung in der Straße Am Harthwald. Darin fanden sie einen leblosen Mann.

Vermutet wurde, dass es sich bei dem Toten um den gesuchten Sportschützen Hardy G. handelt.



Laut MDR konnte dies nun durch eine DNA-Analyse eindeutig geklärt werden.