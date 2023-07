In einer Nacht: Mehrere illegal Eingereiste und zwei Schleuser in Chemnitz erwischt

Chemnitz - Die Bundespolizei im Dauereinsatz: In der Nacht zu Montag haben die Beamten in Chemnitz mehrere unerlaubte Einreisen und zwei Schleuser innerhalb weniger Stunden festgestellt.

Kurz nach 3 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Landespolizei auf der Zschopauer Straße/B174 einen Toyota mit slowakischer Zulassung, in dem neben dem Fahrer (35, Slowake) noch vier Syrer (drei Männer im Alter von 23, 30 und 32 Jahren sowie eine Frau, 23) saßen.

Nur wenig später wurde ein junger Syrer (15) in der Nähe des Hauptbahnhofs festgestellt, der ebenfalls keine Dokumente hatte. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er an das Chemnitzer Jugendamt übergeben.

"Die beiden Algerier im Alter von 24 Jahren äußerten ein Asylgesuch und wurden anschließend an die Erstaufnahmeeinrichtung übergeben", so ein Sprecher der Bundespolizei.

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde eine Streife am Hauptbahnhof von zwei Männern angesprochen, die nach einem "Camp" fragten. Beide konnten keine Dokumente vorweisen. Da der Verdacht der unerlaubten Einreise bestand, wurden sie auf das Revier am Hauptbahnhof gebracht.

Gegen 4.35 Uhr entdeckten Polizisten vier weitere Syrer, die zu Fuß im Bereich der Zschopauer Straße unterwegs waren. Die Männer (18 bis 25 Jahre) hatten ebenfalls keine Papiere. Doch damit nicht genug. Kurz nach 5 Uhr wurde ein Skoda an der Zschopauer Straße gestoppt, in dem zwei weitere Syrer (23,24) ohne Papiere waren. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 54 Jahre alten Tschechen.

Weil in allen Fällen der Verdacht der unerlaubten Einreise bestand, wurde die Bundespolizei informiert. Die Beamten übernahmen die Personen vor Ort an der Zschopauer Straße und brachten sie in die Diensträume.

"Die Schleuser wurden vorläufig festgenommen", so die Bundespolizei.