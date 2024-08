Jugendliche beim Klauen erwischt: Supermarkt-Mitarbeiterin in Chemnitz mit Messer bedroht!

Chemnitz - Schon wieder Messer-Ärger in Chemnitz ! Drei jugendliche Ladendiebe sorgten am gestrigen Dienstag in einem Supermarkt für Aufsehen. Als sie erwischt wurden, bedrohte einer der Langfinger eine Supermarkt-Mitarbeiterin mit einem Messer. Anschließend flüchteten die Täter. Wenig später wurden sie allerdings von der Polizei geschnappt.

Doch am späten Dienstagabend konnte die Polizei das Diebes-Trio schnappen! An der Reichenhainer Straße hielten sie einen zwei Jungs (12, 16) und ein Mädchen (15) auf und kontrollierten diese. Währenddessen übergab die 15-Jährige den Beamten das Messer. Das deutsche Trio muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Dann geschah es: Einer der Jugendlichen zückte ein Messer und machte Stichbewegungen in Richtung einer Angestellten. Zudem soll der Teenager die Mitarbeiterin bedroht haben. "Im Anschluss daran flüchteten die Diebe zunächst unerkannt", so eine Polizeisprecherin.

Gegen 15.30 Uhr klaute das Teenager-Trio in einem Supermarkt in der Stollberger Straße. Dabei wurden sie von zwei Supermarkt-Mitarbeiterinnen (22, 23) und einem Mitarbeiter (40) erwischt.

Allerdings hat der 12-Jährige wohl wenig zu befürchten. Der Grund: In Deutschland liegt das Alter der Strafmündigkeit bei 14 Jahren. Kinder unter 14 Jahren können daher für eine strafbare Handlung nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

Der Gesetzgeber begründet das damit, dass Kinder nicht die nötige Reife und das Verständnis haben, um die die volle rechtliche Verantwortung für ihre Taten zu tragen.

Erst am Montag kam es in Chemnitz zu einer Messer-Attacke: Ein 16-Jähriger wurde bei einem Streit niedergestochen. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

In Plauen gab es am Montag ebenfalls eine ähnliche Attacke: Nach einem Streit in einem Laden wurde ein Mann (64) von einem 23-Jährigen mit einem Messer bedroht und leicht am Oberkörper verletzt.