Jugendliche in Chemnitz rassistisch beleidigt und geschlagen: Staatsschutz ermittelt

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Eine 16-Jährige ist am Freitagabend in Chemnitz von einer Gruppe Jugendlicher rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Eine 16-Jährige ist am Freitagabend in Chemnitz von einer Gruppe Jugendlicher rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Polizisten fanden bei einem Jugendlichen einen Schlagring, mit dem die 16-Jährige geschlagen worden sein soll. (Symbolfoto)
Polizisten fanden bei einem Jugendlichen einen Schlagring, mit dem die 16-Jährige geschlagen worden sein soll. (Symbolfoto)  © Malte Christians/dpa

Gegen 20.25 Uhr stellten Polizisten die Tatverdächtigen - zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen sowie einen 17-jährigen Jungen - in der Bernsdorfer Straße in einem Discounter.

Auch die 16-Jährige, die zuvor angegriffen wurde, und ihre Begleiterin (14) befanden sich in dem Geschäft. Was war passiert?

Nach den aktuellen Erkenntnissen der Polizei liefen die beiden afghanischen Mädchen auf dem Gehweg entlang der Bernsdorfer Straße, als ihnen die Gruppe entgegenkam.

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Zwei Mädchen (15, 16) aus der Gruppe sollen dann auf die beiden zugekommen sein und sie ausländerfeindlich beleidigt und bedroht haben.

"Während des Geschehens soll zudem einer der Begleiter (17) aus der Gruppierung zu der 16-Jährigen gegangen sein und diese mit dem Schlagring geschlagen haben", so die Polizei am Samstag.

Ermittlungen des Staatsschutzes laufen

Der Staatsschutz ermittelt nun nach dem Vorfall in Chemnitz. (Symbolfoto)
Der Staatsschutz ermittelt nun nach dem Vorfall in Chemnitz. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Das Mädchen wurde durch den Angriff leicht verletzt. Den Schlagring fand die Polizei bei dem 17-Jährigen und stellte die verbotene Waffe sicher.

Nach den ersten erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden die deutschen Tatverdächtigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Nun ermittelt das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Volksverhetzung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Auch zu den konkreten Tatbeteiligungen und Tathintergründen laufen die Ermittlungen.

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Es werden Zeugen gesucht, die im Zusammenhang mit der Tat etwas beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Chemnitzer Kripo unter der Telefonnummer 0371 387-3448 entgegen.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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