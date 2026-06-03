Raub-Attacke in Chemnitzer Innenstadt: Mann von Trio überfallen

Chemnitz - Raub-Attacke in der Chemnitzer City! In der Nacht zu Mittwoch wurde ein 48-Jähriger von drei Männern überfallen.

Die Polizei ermittelt nach einer Raub-Attacke in der Chemnitzer Innenstadt. (Symbolfoto) © 123RF/angelarohde

Der Vorfall spielte sich gegen 3 Uhr an der Straße der Nationen/Carolastraße ab. Das Trio fragte den Mann nach Zigaretten.

Der Fußgänger verneinte und lief weiter in Richtung Innenstadt. "Das Trio folgte dem 48-Jährigen und einer der drei hielt ihn an einer Schulter fest. Als sich der Geschädigte aus dem Festhaltegriff lösen wollte, kam es zu einem Handgemenge zwischen den Beteiligten", teilt die Polizei mit.



Dabei krallten sich die Täter die Geldbörse des Mannes, darin waren Bargeld und Ausweisdokumente. Außerdem versuchten die Räuber, sein Handy zu stehlen, was jedoch misslang.

"Anschließend flüchtete das Trio zu Fuß in stadtauswärtige Richtung", teilt eine Polizeisprecherin mit.