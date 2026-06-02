Nach Femizid in Chemnitz: Gedenkveranstaltung am Markt geplant

Chemnitz - Eine Tat, die fassungslos macht: Am Wochenende wurde eine 38-Jährige im Chemnitzer Heckert-Gebiet getötet, eine weitere Frau (20) schwer verletzt . Der mutmaßliche Killer, ein Angehöriger (45) der Opfer, wurde in Tschechien festgenommen. Am Mittwoch wird getrauert.

Bereits im Herbst 2025 zündeten Chemnitzer Kerzen auf dem Neumarkt an - damals wurde an die getötete Masoma (†38) gedacht. © Chempic

Franziska Herold, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, ruft um 16 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung auf dem Neumarkt auf.

"Als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität soll an die Frau erinnert werden, die am vergangenen Sonntag in Chemnitz durch einen nahen Angehörigen getötet wurde", teilt das Rathaus mit.



Herold: "Kommt vorbei und zündet mit uns eine Kerze an. Gemeinsam erinnern wir an das Opfer und machen deutlich: Gewalt gegen Frauen darf nicht unsichtbar bleiben."



Eine Trauerveranstaltung auf dem Neumarkt - Bilder, die die Chemnitzer leider kennen. Bereits im Herbst 2025 fand eine solche Veranstaltung vor dem Rathaus statt.

Damals zündeten die Chemnitzer Kerzen für die getötete Masoma (†38). Sie soll von ihrem Ehemann Allahmir R. (39) umgebracht worden sein. Das Urteil gegen den mutmaßlichen Killer soll am Freitag fallen.