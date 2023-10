02.10.2023 15:20 518 Jugendliche in Chemnitzer McDonald’s ausgeraubt: Polizei schnappt Täter!

Am Sonntag wurden zwei 16-Jährige im McDonald's-Restaurant an der Zentralhaltestelle in Chemnitz ausgeraubt. Drei mutmaßliche Täter konnten geschnappt werden.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Eine Jugendbande raubte am gestrigen Sonntagabend zwei 16-Jährige in einem McDonald's-Restaurant in Chemnitz aus. Mittlerweile konnte die Polizei drei mutmaßliche Täter schnappen - einer von ihnen ist gerade einmal zwölf Jahre alt! In diesem McDonald's-Restaurant an der Zentralhaltestelle wurden am Sonntagabend zwei Jugendliche (16) ausgeraubt. (Archivbild) © Klaus Jedlicka Das Ganze geschah gegen 23 Uhr im McDonald's-Restaurant an der Zentralhaltestelle. Zwei 16-Jährige hatten sich gerade mit ihrem Essen im Wert von 15 Euro an einen Tisch gesetzt, da tauchten auf einmal vier unbekannte Jugendliche auf - ein Mädchen und drei Jungs. Zwei der Jugendgruppe setzten sich ungebeten zu den 16-Jährigen. Dann geschah es: Einer der Gruppe bedrohte dabei einen der beiden 16-Jährigen und forderte Bargeld von ihm. Anschließend griff der Täter in die Bauchtasche seines Opfers und nahm insgesamt acht Euro heraus. "Aus der Bauchtasche des zweiten 16-Jährigen nahm der Täter zwei Feuerzeuge", so ein Polizeisprecher. Doch damit nicht genug: Während der Raub-Attacke aßen die Begleiter des Täters rotzfrech das bestellte Essen. "Im Anschluss verließ das Quartett mit dem Geld und den Feuerzeugen die Lokalität in Richtung Annaberger Straße", heißt es von der Polizei. Chemnitz Crime Chemnitz: Verletzter Mann an "Bazillenröhre" gefunden Die beiden 16-Jährigen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Sie alarmierten umgehend die Polizei. Polizei schnappt Haupttäter (12): Er kann nicht bestraft werden Wenig später konnte die Polizei dann den Haupttäter (12) schnappen. Gegen den Syrer kann allerdings nicht ermittelt werden, da er noch nicht strafmündig ist. Erst mit dem 14. Lebensjahr können Jugendliche in Deutschland bestraft werden. Doch seine Begleiter, eine Afghanin (16) und ein Syrer (19), die ebenfalls von der Polizei geschnappt wurden, müssen nun mit polizeilichen Ermittlungen rechnen. Die vierte Person der Gruppe konnten die Beamten offenbar bislang nicht auffinden.

Mittlerweile wurde der Fall an die Chemnitzer Kriminalpolizei übergeben.

Titelfoto: Klaus Jedlicka