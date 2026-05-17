Kassiererin in Chemnitzer Supermarkt mit Beil bedroht

Chemnitz - In einem Supermarkt in Chemnitz kam es am Samstagvormittag zu einem Polizeieinsatz.

Ein 32-Jähriger drohte einer Verkäuferin mit einem Beil und griff dann in die Kasse. (Symbolbild) © 123RF/alexeyarz

Laut Polizei legte ein 32-Jähriger eine Flasche auf das Kassenband.

Als die Verkäuferin (60) die Kasse öffnete, drohte der Mann der 60-Jährigen plötzlich mit einem Beil. Er griff in die Kassenschublade, nahm 255 Euro raus und wollte damit flüchten.

Mehrere Zeugen konnten den 32-Jährigen im Geschäft festhalten, bis die Polizei eintraf. Bei dem Handgemenge verlor der Tatverdächtige das Diebesgut.