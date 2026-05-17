Kassiererin in Chemnitzer Supermarkt mit Beil bedroht
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Chemnitz - In einem Supermarkt in Chemnitz kam es am Samstagvormittag zu einem Polizeieinsatz.
Laut Polizei legte ein 32-Jähriger eine Flasche auf das Kassenband.
Als die Verkäuferin (60) die Kasse öffnete, drohte der Mann der 60-Jährigen plötzlich mit einem Beil. Er griff in die Kassenschublade, nahm 255 Euro raus und wollte damit flüchten.
Mehrere Zeugen konnten den 32-Jährigen im Geschäft festhalten, bis die Polizei eintraf. Bei dem Handgemenge verlor der Tatverdächtige das Diebesgut.
Die 60-Jährige erlitt einen Schock. Der Deutsche wurde vorläufig festgenommen, auf ein Polizeirevier gebracht und befindet sich aktuell noch in Gewahrsam. Die Ermittlungen zu dem Raub laufen.
Titelfoto: 123RF/alexeyarz