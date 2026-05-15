Streit auf Chemnitzer Sonnenberg: Männer schlagen aufeinander ein

Chemnitz - Schlägerei auf dem Chemnitzer Sonnenberg am Freitagnachmittag!

Die Polizei am Freitagnachmittag zur Fürstenstraße in Chemnitz aus. Dort prügelten sich zwei Männer. © Haertelpress

Gegen 16 Uhr gerieten zwei Männer auf der Fürstenstraße in Streit, daraufhin flogen die Fäuste.

"Es kam zu einer wechselseitigen Körperverletzung", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.



Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen an, Personalien wurden aufgenommen.