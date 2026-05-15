Streit auf Chemnitzer Sonnenberg: Männer schlagen aufeinander ein
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Chemnitz - Schlägerei auf dem Chemnitzer Sonnenberg am Freitagnachmittag!
Gegen 16 Uhr gerieten zwei Männer auf der Fürstenstraße in Streit, daraufhin flogen die Fäuste.
"Es kam zu einer wechselseitigen Körperverletzung", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen an, Personalien wurden aufgenommen.
Verletzt wurde laut Polizeiinformationen niemand.
Wie es zur Schlägerei kam, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt dazu.
Titelfoto: Haertelpress