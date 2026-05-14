Kinderporno-Razzia in Chemnitz: Mehrere Wohnungen durchsucht

Chemnitz - Erneute Kinderporno-Razzia in Chemnitz ! Die Kripo durchsuchte am Dienstag mehrere Wohnungen im Stadtgebiet.

Die Beamten stellten bei der Razzia zahlreiche Beweismittel sicher, darunter Handys, Computer und Speichermedien. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Unterstützt wurden die Kriminalbeamten dabei von der sächsischen Bereitschaftspolizei.

Es wurden acht Durchsuchungsbeschlüsse in Chemnitz umgesetzt.

"Unangekündigten Besuch von der Polizei erhielten somit insgesamt acht Männer im Alter zwischen 29 und 72 Jahren (alle deutsch)", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Einsatzkräfte stellten insgesamt 18 Handys, 16 Computer sowie über 50 weitere Speichermedien sicher. Diese werden nun ausgewertet.