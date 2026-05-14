Kinderporno-Razzia in Chemnitz: Mehrere Wohnungen durchsucht
Chemnitz - Erneute Kinderporno-Razzia in Chemnitz! Die Kripo durchsuchte am Dienstag mehrere Wohnungen im Stadtgebiet.
Unterstützt wurden die Kriminalbeamten dabei von der sächsischen Bereitschaftspolizei.
Es wurden acht Durchsuchungsbeschlüsse in Chemnitz umgesetzt.
"Unangekündigten Besuch von der Polizei erhielten somit insgesamt acht Männer im Alter zwischen 29 und 72 Jahren (alle deutsch)", teilte die Polizei am Donnerstag mit.
Die Einsatzkräfte stellten insgesamt 18 Handys, 16 Computer sowie über 50 weitere Speichermedien sicher. Diese werden nun ausgewertet.
Laut Polizei kam es zu keinen Festnahmen der Beschuldigten.
Auch im Februar durchsuchte die Chemnitzer Kripo zahlreiche Wohnungen. Die Beamten stellten Handys, Computer und andere Speichermedien sicher.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa