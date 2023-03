Katalysatoren-Klau in Chemnitz und Umgebung nimmt zu: Diese Autos sind besonders betroffen

Chemnitz - Katalysatoren-Diebe treiben in Chemnitz und Umgebung ihr Unwesen: Seit Anfang des Jahres meldet die Polizei immer wieder solche Fälle. Zuletzt im Chemnitzer Stadtteil Kappel und Gablenz.

Immer wieder werden in Chemnitz und Umgebung Katalysatoren gestohlen. (Symbolbild). © 123rf/markka

In den vergangenen Tagen machte ein Toyota-Fahrer eine ärgerliche Entdeckung: Diebe hatten an seinem geparkten Auto in der Straße Usti nad Labem den Katalysator herausgeschnitten. Dabei verschwanden die Täter mit dem Bauteil im Wert von etwa 500 Euro.

Auch ein Opel-Fahrer wurde Opfer der Katalysatoren-Diebe. Als er sein geparktes Auto in der Geibelstraße startete, bemerkte er ein lautes Geräusch. "Bei einer Nachschau stellte er fest, dass Unbekannte den Katalysator herausgeflext hatten", so ein Polizeisprecher.

Dabei entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 800 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen schwerem Diebstahl.

Nur wenige Tage vorher wurden auf einem Gelände eines Autohandels im Wolkensteiner Ortsteil Hilmersdorf (Erzgebirge) mehrere Katalysatoren gestohlen. Wert: etwa 3.000 Euro. Auch in Crimmitschau und Klingenthal schlugen die Täter vor einigen Wochen zu.

Dass immer mehr Katalysatoren-Diebe unterwegs sind, bestätigt auch der ADAC. "2021 zählte die ADAC Straßenwacht 959 Kat-Diebstähle – 2022 waren es bereits 1038", heißt es dazu.