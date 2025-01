22.01.2025 14:50 1.086 Kellerbrand in Chemnitz: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am Dienstag kam es im Keller eines Hauses in der Straße Am Stadtpark in Chemnitz zu einem Brand.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz war am Dienstagnachmittag im Keller eines Hauses in der Straße Am Stadtpark ein Brand ausgebrochen. Am Dienstag kam es im Keller eines Hauses in der Straße Am Stadtpark zu einem Brand. © Harry Härtel Gegen 14.30 Uhr musste die Feuerwehr nach Helbersdorf ausrücken. Dort stand Müll in einem Keller in Flammen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Chemnitz Crime Schon wieder Fahrkartenautomat in Chemnitz gesprengt Am Mittwoch war ein Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei im Einsatz. Es wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Angaben zum Täter/den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371 387-3448 entgegen.

Titelfoto: Harry Härtel