Kinderporno-Razzien in Sachsen: Auch eine 15-Jährige unter den Beschuldigten

Chemnitz/Erzgebirge/Mittelsachsen - Erneut kam es in Sachsen zu mehreren Razzien im Rahmen der Bekämpfung von Kinderpornografie.

Die Polizei stellte bei den Durchsuchungen zahlreiche Beweismittel sicher. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stürmte die Chemnitzer Kriminalpolizei am Mittwoch insgesamt neun Wohnungen in Chemnitz, Mittelsachsen und im Erzgebirge. Hintergrund waren Ermittlungsverfahren wegen Verbreitung, Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte.

"Insgesamt fünf Männer im Alter von 20 bis 70 Jahren sowie drei Jugendliche (15/w, 16/m, 17/m) wurden durch die Kriminalisten aufgesucht", so die Polizei Chemnitz. Dabei stellten die Einsatzkräfte reichlich Computertechnik, dutzende Speichermedien und 14 Handys sicher.

Alle beschlagnahmten Medien der beschuldigten Deutschen werden nun unabhängig voneinander eingehend ausgewertet. "Es ist nicht auszuschließen, dass sich in der Folge weitere Ermittlungsverfahren wegen ähnlicher Verbrechenstatbestände gegen die Jugendlichen und Männer notwendig machen", heißt es weiter.

Insgesamt 27 Beamte der Kriminalpolizei und der sächsischen Bereitschaftspolizei waren in Chemnitz, Flöha, Rochlitz, Penig und Zschopau im Einsatz.