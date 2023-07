Klo-Werfer von A72 wegen versuchten Mordes angeklagt: Tätern droht lange Haftstrafe!

Von dieser A72-Brücke flogen im Februar mehrere schwere Gegenstände auf die Autobahn. Den Tätern droht eine lange Haftstrafe. © Haertelpress

Anfang des Jahres sollen die 20 und 23 Jahre alten Männer mehrfach zugeschlagen haben. Sie stellten sich laut Staatsanwaltschaft auf eine A72-Brücke bei Penig und Rochlitz und hatten offenbar Freude daran, bei Nacht schwere Gegenstände auf die Fahrbahn zu werfen. Unter anderem flogen Toilettenschüsseln, schwere Steine und ein Gullydeckel auf de A72.

"Ihnen war dabei bewusst, dass es aufgrund der eingeschränkten Sichtverhältnisse zur Nachtzeit und der dadurch herabgesetzten Reaktionsmöglichkeiten der Verkehrsteilnehmer auch zu tödlichen Kollisionen kommen könnte", so die Staatsanwaltschaft.

Und tatsächlich löste die Irrsinns-Aktion zwei Unfälle aus. Es entstanden hohe Schäden. Schlimmer noch: Bei einem Unfall wurde sogar eine Autofahrerin verletzt.

Dennoch grenzt es beinahe an ein Wunder, dass nicht noch mehr passiert ist. Denn: Laut Staatsanwaltschaft billigten die Brücken-Werfer den Tod von Menschen. Sie nutzten zudem ganz bewusst "die Arg- und Wehrlosigkeit der vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer" aus.

Daher klagt die Staatsanwaltschaft die beiden Männer nun unter anderem wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung an. Den mutmaßlichen Klo-Werfern droht daher eine lange Haftstrafe!