Kontrolle an B174: Zivilfahnder decken mehrere Straftaten auf

Die Beamten schauten sich daraufhin den Ford näher an. Im Inneren fanden sie gestohlene Dokumente von einem Mann aus Bayern. In einem anderen Versteck hatte der 41-Jährige drei Cliptütchen mit Cannabis und Crystal sowie verschiedene Betäubungsmittelutensilien deponiert.

"Der Ford-Fahrer ließ die Kontrolle über sich ergehen, wobei herauskam, dass der 41-Jährige aufgrund einer nicht bezahlten Geldstrafe per Haftbefehl bereits gesucht wurde. Ein mit dem Tschechen durchgeführter Drogenvortest reagierte auch noch positiv auf Amphetamine", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag.

Die Beamten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) Chemnitz waren kurz nach 12 Uhr auf der B174 in Richtung Marienberg ( Erzgebirgskreis ) unterwegs. Dabei fiel ihnen ein Ford S-Max auf, der vor ihnen fuhr. Die Polizisten überprüften die Kennzeichen und stellten dabei fest, dass diese in Tschechien für ein anderes Auto ausgegeben waren.

Der Tscheche musste mit auf die Dienststelle. Der Ford und die anderen Funde wurden sichergestellt.

"Die offene Geldstrafe in Höhe von mehreren Hundert Euro konnte der tschechische Staatsbürger schließlich begleichen und somit die Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der weiteren polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft sowie dem deutsch-tschechischen Verbindungszentrum in Petrovice durfte er dann am Abend seiner Wege gehen", so die Polizei.

Es wurden aber Ermittlungen gegen den 41-Jährigen wegen des Verdachts der Hehlerei, Fahrens unter berauschenden Mitteln sowie ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Vor allem muss geklärt werden, wie der Mann in den Besitz des geklauten Ford und der gestohlenen Dokumente gekommen ist.