Sächsin tötet Ehemann (†49) mit Pfefferminz-Eis - 17 Jahre später filmt Tochter heimlich das Geständnis

Chemnitz/Leipzig - Am Abend des 19. Mai 2003 verstarb der 49-jährige Chemnitzer Hans-Joachim K. überraschend an einem Alkohol-Medikamenten-Mix, 18 Jahre später wurde seine Witwe wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt . Im "Kripo live"- Beitrag "Die Giftmörderin von Chemnitz" griff der MDR den Fall auf.

Annelie K. (heute 69) arbeitete als Arzthelferin und hütete zahlreiche Pflegekinder. Doch hinter der harmlosen Fassade verbirgt sich eine dunkle Wahrheit. © Mitteldeutscher Rundfunk

Hans-Joachim hatte sich als Versicherungsvertreter selbstständig gemacht und auch am 19. Mai 2003 noch im Keller des Einfamilienhauses, das er sich mit seiner Frau Annelie (heute 69) teilte, gearbeitet. Als "Stärkung" hatte sie ihm eine Schale Pfefferminz-Eis an den Schreibtisch gebracht. Wenig später war er tot zu Boden gesackt.

Schon damals hatten die Ermittler einen "nicht natürlichen Tod" festgestellt: Im Körper des Verstorbenen fanden sich Spuren eines Schlafmittels, zudem hatte er 3 Promille im Blut. Das Fazit der Experten? Suizid.

Die Ermittlungen wurden eingestellt, der Leichnam eingeäschert. Bis sich am 15. Juni 2020, 17 Jahre später, alles änderte: Annelies Tochter Andrea legte der Staatsanwaltschaft ein heimlich aufgenommenes Handyvideo vor, in dem ihre Mutter den Mord an ihrem Mann offen gestand.

Perfide: In das besagte Pfefferminzeis hatte die ehemalige Arzthelferin Schlafmittel mit Menthol-Geschmack geträufelt, sodass Hans-Joachim den Zusatz nicht bemerken würde. Als dieser wenig später auf dem Schreibtisch zusammensackt war und um Hilfe rief, hatte sie ihm mit einer Schnabeltasse Cognac und Desinfektionsmittel eingeflößt. Das war sein Todesurteil.