Gestohlene 100-Kilo-Goldmünze bis heute verschwunden: "Wurde aus dem Schlaf gerissen"

Die "Big Maple Leaf" ist bis heute verschwunden - sie wurde gestohlen. © Marcel Mettelsiefen/dpa

"Ich denke, es ist ein Moment in meinem Leben, der mein Leben schon verändert hat und das nachwirkt", zeigt sich der Direktor Prof. Bernhard Weisser (61) auch Jahre nach der in der Nacht zum 27. März 2017 verübten Tat noch betroffen: "Und, ich glaube, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Mitarbeitern, aber bei mir nicht zuletzt."

Weisser erinnert sich an den Moment, als er von der geklauten Münze erfuhr: "Ich selbst wurde aus dem Schlaf gerissen. Ich wurde angerufen und verstand: 'Die Goldmünze ist weg, Herr Weisser, kommen sie ins Museum'."

Zunächst habe er an einen verfrühten Aprilscherz geglaubt, so unglaubwürdig sei ihm die Situation erschienen: "Wenn sie uns fragen, ob wir uns einen solchen Diebstahl hätten vorstellen können, oder insbesondere auch der Big Maple Leaf, dann kann ich ihnen das klar mit Nein beantworten."

Weiter erklärt Weisser in dem True-Crime-Magazin: "Wir konnten uns nicht vorstellen, dass jemand aus dem oberen Stockwerk eine 100-Kilo-Goldmünze hätte heraustragen können, ohne unmittelbar festgenommen zu werden." Denn: "An sich ist das Sicherheitssystem des Bode-Museums sehr gut, besser schützt der Buckingham Palace auch nicht die Queen, das ist an sich top, das einzige große Problem bei allen Einrichtungen, wenn jemand von innen heraus das angreift und das ist in diesem Fall leider auch der Fall gewesen."