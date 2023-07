Ladendieb geht auf Mitarbeiterin los und würgt sie

Die Polizei hat den jungen Mann (22) vorläufig festgenommen. (Symbolbild) © 123RF / fotohenk

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 22-Jährige am Freitag gegen 10.30 Uhr in den Netto-Markt an der Altenburger Straße gegangen und wollte verschiedene Lebensmittel im Wert von insgesamt zehn Euro klauen.

Die 26-Jährige hatte den Diebstahl bemerkt und stellte sich dem Deutschen im Kassenbereich in den Weg.

"Daraufhin schubste er die Mitarbeiterin zur Seite, würgte sie mit Händen und flüchtete aus dem Markt. Die Frau erlitt dabei Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Ein Zeuge (69) hatte das Geschehen bemerkt und konnte den Täter noch auf dem Parkplatz überwältigen. Der 69-Jährige hielt den jungen Mann fest, bis die Polizei eintraf.