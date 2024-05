Acht Kilo Marihuana in Wohnung gefunden: Mann in Haft

Chemnitz - Am Dienstag wurde in Chemnitz ein mutmaßlicher Drogenhändler (23) festgenommen.

Bereits Ende April hatte der 23-Jährige bei einer Kontrolle am Brühl ca. ein Kilogramm Marihuana dabei.

"Nach einer Vorführung bei einem Richter am zuständigen Amtsgericht brachten die Einsatzkräfte ihn gestern in eine Justizvollzugsanstalt", so eine Polizeisprecherin.