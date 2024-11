Lauter Knall: Polizeieinsatz in Schloßchemnitz

Die Polizei konnte drei flüchtige Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 18 Jahren stellen. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Gegen 23.40 Uhr prüften Polizisten das Umfeld in der Richterstraße und hörten selbst einen lauten Knall.

Direkt danach kamen drei junge Männer aus Richtung der Leipziger Straße.

Als die Polizei das Trio ansprach, rannte es sofort davon.

"Die Polizisten folgten den Tatverdächtigen und konnten einen (m/16) in der Matthesstraße stellen. Auch die anderen beiden (m/17, 18) konnten dingfest gemacht werden, nachdem sie in einem Hinterhof einen Stabmattenzaun überstiegen hatten. Dabei verletzten sich der 17-Jährige als auch ein Polizist leicht an der Hand", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Jugendliche musste ins Krankenhaus gebracht werden, die Verletzung des Beamten wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt.