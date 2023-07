Mädchen (14) im Chemnitzer Hauptbahnhof begrapscht: Sex-Täter wieder auf freiem Fuß!

Chemnitz - Schockierende Sex-Attacke im Chemnitzer Hauptbahnhof: Ein Mädchen (14) wurde am Freitagnachmittag von einem Mann (23) begrapscht - er fasste ihr an die Brust und in den Intimbereich. Der Täter hat nun eine Anzeige am Hals, ist aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß.