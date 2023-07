Deutsche Bahn plant Blitz-Vernetzung, doch Chemnitz bleibt auf dem Abstellgleis!

Chemnitz - Auf dem Abstellgleis: Nach dem jahrelangen Kampf um die Rückkehr eines IC-Halts in Chemnitz bahnt sich die nächste Ohrfeige für die künftige Kulturhauptstadt an. In einer Machbarkeitsstudie prüft die Deutsche Bahn (DB) eine Blitzschnell-Vernetzung europäischer Metropolen - und zieht an Chemnitz vorbei.