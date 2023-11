Mädchen in der Chemnitzer City von Jugendlichen sexuell belästigt

Chemnitz - Zu einem sexuellen Übergriff kam es am Samstagabend im Chemnitzer Zentrum.

Der mutmaßliche Täter konnte kurz nach dem Übergriff gestellt werden. (Symbolbild) © 123rf/lukassek

Wie die Polizei am Montag mitteilte, saßen zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren gegen 18.45 Uhr auf einer Bank in der Straße Am Rathaus, als sie von vier Jugendlichen angesprochen wurden.

Einer soll sich zu ihnen gesetzt haben und die 15-Jährige gestreichelt und unsittlich berührt haben. "Das Mädchen unterband dies schließlich und ging mit ihrer Freundin weg", so die Polizei weiter.

Die hinzugerufenen Beamten konnten die vier beschriebenen Jugendlichen im Alter von 16 Jahren noch vor Ort feststellen. Ein 16-jähriger Syrer, der als Tatverdächtiger galt, wurde vorläufig festgenommen, jedoch auf Weisung der Staatsanwaltschaft später wieder entlassen.