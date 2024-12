Mann auf Chemnitzer Sonnenberg mit Holzstöcken niedergeschlagen!

Chemnitz - Brutale Attacke auf dem Chemnitzer Sonnenberg am gestrigen Donnerstag! Ein 44-Jähriger wurde mit Holzstöcken niedergeschlagen und mit einem Stein beworfen. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Einen der mutmaßlichen Schläger konnten die Beamten an der Sonnenstraße schnappen. Es handelt sich um einen 24-jährigen Slowaken. Die anderen beiden Angreifer sind weiter auf der Flucht.

Schnell rückten Rettungskräfte an und versorgten den schwer verletzten Mann. Anschließend begab sich die Polizei auf die Suche nach den Tätern.

Laut Polizei kam es gegen 17.10 Uhr auf der Tschaikowskistraße, in der Nähe des Netto-Marktes, zu einem lautstarken Streit zwischen zwei Männern.

So wurde der zweite Täter beschrieben:

etwa 15 bis 17 Jahre alt

schlank

etwa 1,70 Meter groß

dunkler Teint

trug eine dunkle Jacke und einen dunklen Schlauchschal

So wurde der dritte Täter beschrieben:

etwa 30 Jahre alt

etwa, 1,70 Meter groß

Oberlippenbart

dunkler Teint

trug dunkle Bekleidung sowie eine dunkle Wollmütze

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Habt Ihr die Schlägerei gesehen? Könnt Ihr Angaben zu den Tätern machen? Wenn ja, dann meldet Euch bei der Polizei unter der Nummer 0371/387102.

Die Hintergründe der brutalen Attacke sind bislang unklar. Allerdings gibt es eine erste Spur: Am gestrigen Donnerstagmorgen soll der 44-Jährige einen Jugendlichen (16) attackiert haben. "Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen", so die Polizei.