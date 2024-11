30.11.2024 12:59 5.973 Mann in Chemnitzer City niedergestochen! Polizei riegelt Nischel komplett ab

Am Karl-Marx-Kopf in Chemnitz wurde in der Nacht auf Samstag ein schwer verletzter Mann gefunden. Die Polizei riegelte den Bereich komplett ab.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Brutale Bluttat in Chemnitz! Ein Mann (29) wurde in der Nacht auf Samstag in der City niedergestochen. Die Polizei fand den 29-Jährigen schwer verletzt. Der Bereich wurde weiträumig abgeriegelt - derzeit läuft die Spurensicherung. Der Bereich um den Chemnitzer Karl-Marx-Kopf wurde weiträumig abgesperrt. Hier wurde in der Nacht auf Samstag ein schwer verletzter Mann gefunden. © xcitepress Wie die Polizei mitteilt, wurde der Afghane mit einer Stichverletzung gefunden. Er wurde umgehend vom Rettungsdienst versorgt und schnell in ein Krankenhaus gebracht. Dort befindet er sich derzeit in intensivmedizinischer Betreuung, heißt es. Die Polizei geht davon aus, dass der 29-Jährige Opfer einer brutalen Auseinandersetzung wurde. Zunächst hatte er sich wohl mit einem Kumpel in einem Lokal in der Brückenstraße aufgehalten. "Als sie dieses gegen vier Uhr verlassen hatte, wurden sie von einem Bekannten unvermittelt attackiert. Der Begleiter des Geschädigten konnte flüchten und die Polizei verständigen. Er blieb unverletzt", so eine Polizeisprecherin. Chemnitz Crime Chemnitz: Busfahrer will Streit schlichten und wird ins Gesicht geschlagen Vom Täter fehlt bisher jede Spur. Die Maßnahmen zur Ermittlung des Angreifers dauern an, heißt es dazu. Der Bereich des Karl-Marx-Kopfes wurde weiträumig abgesperrt - zahlreiche Beamte untersuchen derzeit den mutmaßlichen Tatort. Unterdessen führt die Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz die weiteren Ermittlungen. Beamte der Polizei untersuchen am Samstagmorgen den Tatort. © xcitepress Zu den Hintergründen der brutalen Attacke gibt es bisher keine konkreten Informationen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Erstmeldung: 30. November, 12.31 Uhr; letzte Aktualisierung um 12.58 Uhr

Titelfoto: xcitepress