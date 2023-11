20.11.2023 16:49 Mann in Chemnitzer City verprügelt und ausgeraubt

Am späten Sonntagabend wurde ein Mann an der Zentralhaltestelle in Chemnitz von zwei Unbekannten überfallen.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Raubüberfall am Sonntagabend auf einen 65-jährigen Mann in Chemnitz. Die zwei Männer verschwanden mit seinem Portmonee, Handy und einer Halskette. (Archivbild) © Uwe Meinhold Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand der 65-Jährige gegen 23.15 Uhr an der Zentralhaltestelle in der Bahnhofstraße, als plötzlich zwei Unbekannte auf ihn zukamen. Einer von ihnen brachte den Geschädigten gewaltsam zu Boden, während der andere vor ihm stand und ihn offenbar treten wollte. Der 65-Jährige wehrte sich mit allen Kräften und schrie, um auf sich aufmerksam zu machen. Daraufhin ließ das Duo von ihm ab und verschwand in unbekannte Richtung. Als sich der Geschädigte wieder gesammelt hatte, stellte er fest, dass ihm seine Geldbörse samt einigen hundert Euro Bargeld, sein Handy sowie eine Halskette fehlten. Insgesamt beläuft sich der Stehlschaden laut Polizeiinformationen auf mehrere tausend Euro. Der 65-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes.

Titelfoto: Uwe Meinhold