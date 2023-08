29.08.2023 13:20 10.017 Mann randaliert an Chemnitzer Sparkasse und verletzt Passanten mit Messer: 24-Jähriger im Knast!

Ein Mann (24) hat in der Nacht zu Sonntag an der Sparkasse in der Leipziger Straße hohen Schaden angerichtet und einen Passanten verletzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Nächtliche Randale in der Leipziger Straße in Chemnitz! Ein Mann (24) hat an der Sparkasse in der Leipziger Straße hohen Schaden angerichtet. © Chempic In der Nacht zu Sonntag, gegen 1.15 Uhr, hatte ein Mann (24) offenbar versucht, die Scheiben der Sparkassen-Filiale in der Winklerstraße einzuschlagen. Dabei wurde er von einem Pärchen (w/53 und m/52) beobachtet. Es kam dann laut Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der 52-Jährige wurde dabei mit einem Messer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der deutsche Tatverdächtige, der offenbar unter Alkoholeinfluss stand, flüchtete zunächst. Polizisten konnten den Mann kurze Zeit später in der Konradstraße vorläufig festnehmen, er befindet sich aktuell noch in Polizeigewahrsam. Der entstandene Sachschaden an den Türen beträgt 4000 Euro. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beantragte die Chemnitzer Staatsanwaltschaft am Amtsgericht Chemnitz einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes. Der 24-Jährige befindet sich nun in einer JVA. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. Erstmeldung: 27. August, 11.24 Uhr, zuletzt aktualisiert: 29. August, 13.20 Uhr

