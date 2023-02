Sexuelle Belästigung im Zug: Mann spielt an sich herum und bespritzt 17-Jährige

Chemnitz - Am Sonntagabend war eine 17-Jährige in einem Regionalzug von Zwickau nach Chemnitz unterwegs und wurde dort sexuell belästigt.

Eine 17-Jährige wurde in einem Regionalzug, der von Zwickau nach Chemnitz unterwegs war, sexuell belästigt. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, war die Jugendliche gegen 20.32 Uhr in Zwickau in die Regionalbahn 74075 gestiegen. Sie saß im letzten Waggon des Zuges. Hinter ihr saß ein Mann, den die 17-Jährige aber nicht näher beschreiben konnte.

"Die 17-Jährige bemerkte, wie die männliche Person an seinem Geschlechtsteil manipulierte und in Folge die Jacke der jungen Frau mit seinem Ejakulat bespritzte. Aufgrund dieses Vorfalls verließ die Frau umgehend das Zugabteil und suchte Hilfe beim Triebfahrzeugführer", so ein Sprecher der Bundespolizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der Mann den Zug am Bahnhof in Hohenstein-Ernstthal.

Am Chemnitzer Hauptbahnhof meldete die Jugendliche den Fall im Revier der Bundespolizei. Es werden nun Zeugen gesucht, denen der Verdächtige aufgefallen ist. Er soll mit einer schwarzen Hose und einer Mütze bekleidet gewesen sein und eine Umhängetasche dabeigehabt haben.