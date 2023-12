Mann wütet in Chemnitzer Supermarkt, an Taxi und in Imbiss: 24-Jähriger nach Auseinandersetzung in Gewahrsam

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Dienstag in Chemnitz eine Menge Schaden hinterlassen und einen anderen Mann verletzt. Er kam in Polizei-Gewahrsam.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Am Dienstagabend hat ein junger Mann (24) in einem Supermarkt in der Chemnitzer Innenstadt gewütet und später einen Mitarbeiter (37) von einem Imbiss angegriffen. Für den 24-Jährigen ging es dann erst mal ins Gewahrsam.

Bevor der Mann (24) das Taxi angriff und in den Imbiss ging, war er in einem Supermarkt Am Wall. (Archivbild) © Harry Härtel/Haertelpress Die Polizei wurde in die Straße der Nationen gerufen, weil ein zunächst unbekannter Mann gegen den Außenspiegel eines Taxis getreten hatte. Noch auf dem Weg dorthin bemerkten die Beamten einen Mann, auf den die Personenbeschreibung passte. Er war gerade dabei, einen Mülleimer gegen die Tür eines Imbisses in der Brückenstraße zu werfen. Schließlich haute er ab. "Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten den Tatverdächtigen in einem Hinterhof. Bei der Durchsuchung zur Identitätsfeststellung fanden die Einsatzkräfte bei ihm eine Konsumeinheit Cannabis", teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit. Chemnitz Crime Chemnitz: Mann nach Party krankenhausreif geprügelt Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige an dem Abend schon einmal auffällig geworden war. Der Gambier hatte in einem Supermarkt in der Straße Am Wall eine Glasflasche zu Boden geworfen und war gegen eine Plexiglasscheibe getreten.

Auseinandersetzung in Imbiss