Mehr als zehn Fälle am Wochenende: Bundespolizei schnappt illegal Eingereiste

"Ursprünglich wurde bei dem Bürgerhinweis eine fußläufige Personengruppe von vier Personen angeben, die von Reitzenhain in Richtung Satzung unterwegs war, der Verbleib der weiteren Personen ist nicht bekannt", so ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Chemnitz .

Am Sonntagmittag entdeckte die Bundespolizei in der Nähe des Freiberger Bahnhofs zwei illegal eingereiste Syrer. © Kristin Schmidt

Am frühen Samstagnachmittag kontrollierten Polizisten in Reitzenhain einen Palästinenser (45), in dessen Auto vier Syrer im Alter von 15 bis 26 Jahren waren. Sie hatten keine Aufenthaltserlaubnis und wurden zunächst auf das Revier nach Schmalzgrube gebracht. Der Palästinenser konnte das Revier später verlassen, die Syrer wurden in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Chemnitz geschickt.

Am Sonntagmittag stellten Einsatzkräfte in der Nähe vom Bahnhof in Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) zwei weitere Syrer (21, 22) fest, die ohne gültige Dokumente unterwegs waren. Auch sie kamen nach Abschluss aller Maßnahmen in die Erstaufnahmeeinrichtung.

Am Montagmorgen wurden gegen zehn Uhr an einer Tankstelle in Ehrenfriedersdorf (Erzgebirgskreis) drei Personen kontrolliert. "Bei den Personen handelt es sich nach ersten Angaben um syrische Staatsangehörige ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente. Zur weiteren Bearbeitung wurden die Personen zum Bundespolizeirevier Schmalzgrube verbracht", teilte die Bundespolizei mit.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.