Mehr als Zehntausend Euro erbeutet: Betrüger mit neuen Maschen aktiv

"Unter dem Vorwand, dass dem Geschädigten zur Vervollständigung und somit Wertsteigerung seiner Büchersammlung noch ein Werk fehle, verkauften sie ihm ein überteuertes Buch samt Kreditvertrag über mehrere Tausend Euro. Anfang des Jahres bemerkte der Senior dann auch entsprechende Abbuchungen auf seinem Konto. Am vergangenen Dienstag erschienen die Betrüger erneut und wollten ihm einen weiteren Kreditvertrag anpreisen", so ein Polizeisprecher.

In Crimmitschau (Landkreis Zwickau) haben es Betrüger dagegen auf pflegebedürftige Personen abgesehen und sich als Pflegepersonal ausgegeben. Am Donnerstagnachmittag waren Unbekannte in eine Einrichtung für betreutes Wohnen am Anton-Günther-Platz gekommen.

Laut Polizeidirektion Zwickau gab sich eine junge Frau als Krankenschwester aus. Wegen eines angeblichen Untersuchungsgesprächs betrat sie die Wohnung von zwei Frauen. Nach dem Besuch stellten die Bewohnerinnen fest, dass Bargeld in Höhe von rund 3500 Euro fehlte.

Die Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 1,60 Meter groß



etwa 25 Jahre alt



trug eine weiße Hose, weißen Pullover und eine rot abgesetzte Weste



lange schwarze Haare, zu einem Zopf gebunden



hatte asiatische Gesichtszüge



sprach akzentfrei Deutsch



"Zudem ist bekannt, dass die Unbekannten mindestens zu zweit unterwegs waren", so ein Polizeisprecher, der warnt, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass die Unbekannten weitere Wohnobjekte ins Visier nehmen könnten.

Das Polizeirevier Werdau sucht nach Zeugen, denen die Täter zwischen 15 und 15.30 Uhr an der Einrichtung aufgefallen sind. Hinweise werden unter 03761/7020 entgegengenommen.