Mehrere Auto-Einbrüche in Chemnitz: Werkzeug, Geldbörse und Lautsprecherbox geklaut

Chemnitz - Unbekannte Diebe haben in den vergangenen Tagen Beute bei Fahrzeugeinbrüchen in Chemnitz gemacht.

Ebenfalls in der Hofer Straße wurde die Beifahrerscheibe eines Mazda eingeschlagen, ohne dass etwas gestohlen wurde. Hier entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Mutmaßlich in der Nacht zu Mittwoch wurde in der Hofer Straße auf dem Sonnenberg die Beifahrerscheibe eines Kleintransporters Ford eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug klauten die unbekannten Täter eine mobile Lautsprecherbox im Wert von circa 200 Euro. Am Ford entstand Sachschaden von circa 1000 Euro.

In der Vettersstraße im Ortsteil Bernsdorf schlugen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag bei einem abgestellten Audi eine Seitenscheibe ein und klauten aus der Mittelkonsole eine Geldbörse. Hier entstand laut Polizei Stehl- und Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Der Polizei sind am gestrigen Mittwoch und am heutigen Donnerstagmorgen insgesamt sechs Autoeinbrüche gemeldet worden. Dabei entstand Gesamtschaden von circa 4500 Euro.

Auf ähnliche Weise gelangten Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in einen Volvo, der in der Adelsbergstraße im Ortsteil Adelsberg stand.

Aus dem Auto wurden zwei Werkzeugkoffer, eine Powerbank sowie eine Mütze im Gesamtwert von knapp 900 Euro gestohlen. Am Volvo entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Außerdem schlugen Unbekannte in den vergangenen Tagen bei einem in einem Parkhaus in der Yorckstraße im Yorckgebiet abgestellten Auto eine Seitenscheibe ein. Hier wurde Sachschaden in Höhe von circa 1300 Euro verursacht.

"Ebenfalls keine Beute machten Unbekannte mutmaßlich in der vergangenen Nacht auch bei einem in der Wilhelm-Raabe-Straße (OT Altchemnitz) abgestellten Pkw Skoda. Dem Halter entstand ein Schaden von schätzungsweise etwa 250 Euro", teilte die Polizei weiter mit.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät: Ein Auto ist kein Tresor!