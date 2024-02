Mehrere Autos in Chemnitz beschädigt: Schuhspuren überführen Tatverdächtigen

Chemnitz - Nachdem in der Nacht zum heutigen Freitag mehrere Autos in Chemnitz beschädigt wurden, konnte die Polizei den Täter schnappen.

Eine aufmerksame Zeugin machte die Polizei auf die Vierergruppe aufmerksam. (Archivbild) © Haertelpress

Gegen 1.45 Uhr meldete eine Anwohnerin im Lutherviertel vier Unbekannte zu sehen, die offenbar in der Uferstraße gegen mehrere Autos getreten haben.

Beim Eintreffen konnten die Einsatzkräfte die drei beschriebenen Männer und eine Frau nicht weit entfernt in der Augustusburger Straße feststellen. Während der Kontrolle der vier Tatverdächtigen trat vor allem ein 24-jähriger Mann besonders aggressiv und aufbrausend gegenüber den Beamten auf.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich bei dem jungen Mann um den alleinigen Tatverdächtigen handelte.

Bei der Absuche des Tatorts entdeckte die Polizei zwei beschädigte Autos: An einem VW entdeckten die Beamten neben dem entstandenen Schaden außerdem einen Schuhabdruck an der vorderen Seitenscheibe. Einen weiteren Abdruck sowie Kratzer konnten an einem Seat festgestellt werden.

Bei der Überprüfung des Schuhprofils des 24-Jährigen stellte sich heraus, dass das Profil mit dem Abdruck auf dem beschädigten VW übereinstimmte.